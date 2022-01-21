У Дніпрі чоловік наніс ножові поранення своїй 20-річній співмешканці та собі

Кривава трагедія сталася сьогодні, близько 4-ї години ранку, в одній із квартир на вулиці Тютюнника.

Спецлінії 102 повідомили про те, що 34-річний чоловік наніс своїй 20-річній співмешканці ножові поранення.

Патрульні роти тактико-оперативного реагування Антон Гусак, Іван Плахотній та Вадим Яремака першими прибули за вказаною адресою.

У помешканні вони виявили на підлозі скривавлених чоловіка та жінку.

Поліцейські одразу стали надавати першу домедичну допомогу пораненим та зупиняти кровотечу. А також викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу.

За словами постраждалої 20-річної громадянки, ножові поранення наніс їй співмешканець, коли вона висловила намір розірвати з ним стосунки. Потім чоловік наніс ушкодження й собі. Обох їх ушпиталили.

Патрульна поліція Дніпропетровської області