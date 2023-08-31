У Дніпрі затримали ділка, який за $5000 обіцяв «вирішити питання» щодо зняття з військового обліку

Місцевому мешканцю повідомили підозру. Йому може загрожувати до пʼяти років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області спільно зі слідчими обласної поліції заблокували чергову схему уникнення призову на військову службу. За 5000 доларів США місцевий мешканець, маючи зв’язки в одному з районних ТЦК, обіцяв допомогти громадянину вирішити питання щодо його зняття з військового обліку.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди – 5000 доларів США. Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Продовжується збір доказової бази для притягнення інших учасників корупційної схеми до відповідальності. Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

За скоєне підозрюваному може загрожувати штраф від 34 000 до 85 000 грн або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо: в Одесі затримали особу, яка за 20 000 доларів США вирішувала питання щодо непридатності до служби. Окрім того, на Дніпропетровщині викрили групу осіб, які за оформлення медичної довідки для ухилення від військової служби брали 13 000 доларів США.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України