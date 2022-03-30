У добровільній співпраці з окупантами підозрюється заступниця голови Бердянської РДА

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру заступниці голови Бердянської РДА Запорізької області за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, посадовиця добровільно погодилася допомагати співробітникам ФСБ Російської Федерації в проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська. Вона брала участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації держави-агресора.

Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття проведено прокуратурою спільно з Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Офіс Генпрокурора