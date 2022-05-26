У Голосіївському районі столиці затримали чоловіка за ножові поранення перехожого

Наразі потерпілий перебуває у місцевій лікарні, його життю та здоров’ю нічого не загрожує. За нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень зловмиснику загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

На спецлінію 102 поліції Києва надійшло повідомлення від чоловіка про те, що на вулиці Промисловій його знайомий перебуває з ножовими пораненнями. На виклик одразу прибула слідчо-оперативна група, патрульна поліція та медики.

Як повідомив начальник кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Максим Строк, поліцейські встановили, що незадовго до інциденту 41-річний потерпілий прогулювався неподалік мосту та побачив, як четверо невідомих відбирають речі у перехожого:

«Заявник зробив зауваження компанії незнайомців, проте у відповідь один з них накинувся на чоловіка та наніс йому два удари ножем по тулубу й втік. Спільно зі співробітниками управління карного розшуку ми провели оперативно-розшукові заходита виявили нападника – ним виявився раніше не судимий місцевий житель, 1963 року народження. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході огляду місця події поліцейські вилучили речові докази та направили для проведення відповідної експертизи».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

Слідчі Голосіївського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою. Також правоохоронцями перевіряється причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва