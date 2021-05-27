У Харкові затримали чоловіка, який понад два роки переховувався від правоохоронців

Зловмисник перебував у розшуку за скоєння замаху на умисне вбивство людини.

У грудні 2018 року 47-річний мешканець Краснокутського району наніс колото-різані поранення живота і спини 34-річному харків’янину.

Відділом поліції № 2 Харківського РУП № 3 зловмисник розшукувався за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

26 травня 2021 року працівники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області у Харкові затримали розшукуваного відповідно до ухвали суду про дозвіл на затримання.

Відділ комунікації поліції Харківської області