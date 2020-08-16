У Києві чоловіка судитимуть за домашнє насильство над дружиною та матір’ю

Правопорушнику загрожує до двох років позбавлення волі, але це його не спиняє і він продовжує дебоширити. Тепер від його дій двічі постраждала матір, а відтак поліцейські склали адміністративні протоколи, винесли терміновий заборонний припис й вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Алматинській п’яний чоловік словесно ображає та б’є матір. На адресу виїхала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства, яка провела з дебоширом профілактичну бесіду і склала протокол за ч. ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці застосували відносно чоловіка й терміновий заборонний припис, за яким він зобов’язаний залишити місце проживання матері. Проте через декілька годин поліцейські знову отримали виклик із цієї адреси, де правопорушник повторно вчинив сварку з матір’ю. Правоохоронці склали на чоловіка другий протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а зібрані матеріали передали до Дніпровського районного суду столиці.

Втім, раніше чоловік притягувався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство над дружиною. Відносно правопорушника поліцейські складали кілька адміністративних протоколів, однак ці заходи впливу на дебошира не подіяли. У результаті правоохоронці зібрали достатньо доказів його вини, щоб розпочати провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скерований до суду, який визначить зловмиснику покарання. Йому загрожує до двох років позбавлення волі.

Правоохоронці закликають громадян не мовчати, якщо стали жертвами домашнього насильства, та звертатися по допомогу до дільничного офіцера чи найближчого управління поліції. Також поліцейські нагадують номера екстрених служб та гарячих ліній:

— Національна поліція України 102;

— Безкоштовна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства 116 123 (з мобільних телефонів), 0 800 500 335 (зі стаціонарного телефону);

— Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів), 116 111 (безкоштовно з мобільних телефонів);

— Безкоштовна «гаряча лінія» для жертв домашнього насильства 15 47 (працює цілодобово);

— Безоплатна правова допомога 0 800 213 103 (цілодобова «гаряча лінія»).

Відділ комунікації поліції Києва