У Києві правоохоронці ліквідували канал постачання наркотиків майже на мільйон гривень

Поліцейські затримали трьох осіб та вилучили речовини, схожі на амфетамін, канабіс, пігулки екстазі та ЛСД, а також обладнання для виготовлення наркотиків. За скоєне зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Під час реалізації оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили трьох чоловіків у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Києва. Фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України

Слідчий Деснянського управління поліції Дмитро Лінник зазначив, що уродженці Полтавщини, 1987, 1988 та 1990 років народження, налагодили канал постачання наркотиків у столицю:

«У ході санкціонованих обшуків в автомобілях правопорушників та гаражних приміщеннях виявлено та вилучено речовини, схожі на наркотичні, а саме півтора кілограма амфетаміну, кілограм канабісу, 100 пігулок екстазі та ЛСД. Окрім цього з будинку, розташованого на території одного з селищ Полтавської області, ми вилучили спеціалізоване обладнання, яке використовувалось для виготовлення наркотиків. Усе вилучене направили на проведення відповідних експертиз».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Це – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Слідчі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, а суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до наркозлочину, аби притягнути їх до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва