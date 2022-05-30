У Києві викрили зловмисника, який виготовляв та продавав підроблені журналістські посвідчення

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Чоловік продавав фейкові документи через власний веб-сайт. Послугою міг скористатися будь-хто, адже фігурант не здійснював перевірки наданих даних для оформлення посвідчень.

Правопорушення викрили слідчі Оболонського управління поліції та працівники Департаменту кіберполіції НПУ. Налагодив схему виготовлення фейкових журналістських посвідчень 57-річний директор видавництва. Таку послугу він рекламував на власному веб-сайті.

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Клієнт мав заповнити відповідну анкету на сайті, вказавши будь-яке ім’я та надіслати фото. Фігурант не здійснював жодних перевірок особи замовника, що давало змогу будь-кому отримати «офіційний» документ. Також, за бажанням клієнта, правопорушник виготовляв прес-карти, що нібито акредитовані Міністерством оборони України.

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Ціна підробленого посвідчення становила 3000-5000 гривень — залежно від терміну його дії. За попередніми даними, послугами фігуранта скористалися близько 800 клієнтів.

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За місцем мешкання чоловіка правоохоронці провели обшук. Вилучено комп’ютерну техніку, на якій містилися база із даними замовників, мобільні телефони та «чорнові» записи. Також вилучено більше 400 готових до продажу підроблених журналістських посвідчень, 50 довідок на отримання травматичної зброї, державні номерні знаки.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. За процесуального погодження з оболонською окружною прокуратурою слідчі готують фігуранту повідомлення про підозру.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Наразі правоохоронці встановлюють замовників фейкових посвідчень.

Відділ комунікації поліції Києва

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