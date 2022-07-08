У Києві засудили та… відпустили «мисливців за автоковпаками»

Зловмисники викрадали автодеталі з метою подальшого продажу. Однак їх планам завадили правоохоронці, які помітили злочинні дії та затримали фігурантів. За скоєне суд призначив спільникам покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з іспитовим терміном два роки.

Нагадаємо, що в липні минулого року у ході відпрацювання Голосіївського району поліцейські столиці виявили двох місцевих мешканців, котрі викрали 250 заглушок з емблемами марок автомобілів, що кріпляться на диски.

Слідчі розпочали кримінальне провадження та за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за вчинення двадцяти правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою.

Співробітники поліції Голосіївського управління поліції провели необхідні слідчі дії та направили зібрані матеріали до суду для розгляду справи по суті. На час слідства фігуранти перебували під цілодобовим домашнім арештом.

Вироком Голосіївського районного суду міста Києва обвинувачених визнано винними у скоєнні злочинів та призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України, чоловіків звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном два роки.

Відділ комунікації поліції Києва