У Кривому Розі поліція затримала чоловіка який пограбував дитину

Вдень 5 жовтня до поліції надійшло повідомлення про пограбування у Металургійному районі. Потерпілий хлопчик повертався зі школи додому, коли до нього підбіг невідомий чоловік та заволодів смартфоном. Після чого нападник втік з місця злочину.



Поліцейські за лічені години викрили та затримали підозрюваного за прикметами, які запам’ятала дитина. Ним виявився 34-річний непрацюючий місцевий житель. Правоохоронці вилучили у чоловіка награбоване.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького районного управління поліції