У Криворізькому районі затримали групу злочинців, які скоїли розбійний напад на чоловіка, назвавшись поліцейськими

Зловмисники під погрозою пістолета заволоділи майном потерпілого та грошовими коштами у сумі 60 тисяч гривень.

Злочин стався вранці 16 червня на території Криворізького району. Чоловіки представились поліцейськими та зайшли на територію домоволодіння. Там під погрозою зброї вони напали на 32-річного чоловіка, побили його та забрали цінні речі. Після цього втекли з місця злочину.

Поліцейські Криворізького РУП спільно з слідчим відділом, сектором кримінального аналізу та співробітниками управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області встановили, що до злочину причетні четверо чоловіків – 30-річний раніше судимий лідер групи та троє чоловіків віком 19, 22-х, 23-х років. За участі полку поліції особливого призначення зловмисників затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Під час слідчих дій поліцейські провели обшуки за місцями мешкання фігурантів та вилучили 3 пістолети з набоями, гранату РГД-5, а також сліп-пакети з психотропною речовиною PVP. Окрім цього, встановлено частково місцезнаходження викраденого майна потерпілого – банківські картки, мобільний телефон, ключі від авто та гроші.

Слідчі під процесуальним керівництвом Криворізької окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, а організатору – за ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі всім чоловікам обрали запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Криворізького РУП