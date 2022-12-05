У Києві судитимуть серійного крадія, який поцупив камер відеоспостереження на суму понад ₴30 000

Правоохоронці довели причетність чоловіка до 11 епізодів крадіжок у Дніпровському районі столиці. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

У жовтні цього року до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від представника поштового перевізника про те, що невідомі особи викрали камеру відеонагляду з фасаду будівлі на вулиці Червоноткацькій. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошуки зловмисників.

Оперативні працівники відділу поліції № 4 Дніпровського управління поліції провели низку розшукових заходів та встановили, що до скоєння злочину причетний місцевий мешканець, 1979 року народження, який майже 18 років свого життя провів за ґратами за скоєння майнових злочинів. Правоохоронці з’ясували, що порушник за допомогою інструментів демонтував пристрій з стіни приміщення та втік з місця скоєння злочину. Під час санкціонованого обшуку в його оселі поліцейські виявили викрадену відеокамеру, яку він не встиг перепродати.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчим відділом Дніпровського управління поліції було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час досудового розслідування поліцейські довели причетність чоловіка до скоєння ще 10 аналогічних злочинів на території Дніпровського району.

Правоохоронці встановили, що від початку року порушник викрав 12 камер відеоспостереження з фасадів різних банківських установ, магазинів та багатоповерхівки. У подальшому порушник продавав поцуплені пристрої на ринку. Своїми протиправними діями чоловік завдав потерпілим збитків на понад 30 000 гривень.

Наразі слідчі звершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження разом з обвинувальним актом до суду для розгляду по суті. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва