У Києві судитимуть зловмисника, який незаконно придбав та збув бойові гранати

Правоохоронці провели оперативні закупки, задокументували злочинну діяльність фігуранта та повідомили йому про підозру. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія сталась у квітні поточного року. Тоді до співробітників карного розшуку Шевченківського управління поліції надійшла оперативна інформація про те, що місцевий мешканець незаконно придбав та продає бойові гранати. У ході реалізації інформації оперативники за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 затримали фігуранта.

Начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк повідомив, що уродженець міста Жашків, 1999 року народження, придбав у невстановленої особи чотири оборонні осколкові ручні гранати Ф-1:

«Згодом чоловік приїхав до столиці, де продав боєприпаси. Через деякий час фігурант повернувся до міста Києва з метою збуту ще однієї партії заборонених предметів. Цього разу він продав п’ять гранат на проспекті Академіка Глушкова».

Співробітники карного розшуку Шевченківського управління поліції затримали фігуранта під час збуту боєприпасів. Слідчі провели огляд місця події та вилучили речові докази.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва поліцейські повідомили порушнику про підозру. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

«Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження разом із обвинувальним актом ми скерували до суду для розгляду справи по суті. Порушнику загрожує до семи років позбавлення волі», – додав Ігор Падюк.

Відділ комунікації поліції Києва