У Києві виховательку дошкільного навчального закладу звинувачують у завданні тілесних ушкоджень дитині

Подія сталася в одному із дитячих садочків міста. Правоохоронці зʼясовують усі деталі інциденту.

До Голосіївського управління поліції звернулися батьки дівчинки із заявою про те, що вихователька дошкільного навчального закладу завдала тілесних ушкоджень їхній доньці.

Як стало відомо, батьки виявили на шиї дитини подряпини та синці. Поліцейські задокументували звернення та надали батькам дитини направлення на проходження судово-медичної експертизи. Для зʼясування всіх обставин події та роботи з родиною були також залучені співробітники ювенальної поліції.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. Після отримання результатів експертизи можлива перекваліфікація правопорушення. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Києва