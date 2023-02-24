У Києві затримали організатора наркопритону, в якому померла 15-річна дівчина

Фігурант зберігав у власному помешканні наркотичні засоби з метою збуту, а також схиляв неповнолітніх до їх вживання. Слідчі за погодженням із процесуальним керівником повідомили про підозру фігуранту за трьома статтями Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що вони констатували смерть 15-річної дівчини у квартирі на вулиці Кубанською України. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Деснянського та Головного управлінь поліції, оперативні працівники та інспектори сектору ювенальної превенції.

Як розповів начальник слідчого відділу Деснянського управління поліції Микола Мазуров, правоохоронці встановили, що у квартирі, де померла дівчина, місцевий мешканець організував наркопритон. В цьому помешканні, 32-річний чоловік зберігав наркотичні засоби з метою збуту, а також схиляв до вживання заборонених речовин неповнолітніх:

«Днями зловмисник познайомився з двома неповнолітніми, яким запропонував вжити у квартирі наркотичний засіб. Після вживання наркотику, 15-річній дівчині стало погано. На деякий час чоловік її залишив, а коли повернувся до квартири, то виявив її без ознак життя. Подруга потерпілої зателефонувала до швидкої й лікарі, які прибули на виклик констатували її смерть. Тим часом чоловік, у присутності медиків, виніс із квартири заборонені наркотичні речовини до сміттєпроводу. Слідчі разом з криміналістами оглянули місце події та виявили паперові згортки з вмістом речовини рослинного походження».

Правоохоронці затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тіло померлої дівчини та вилучені речовини направлено для проведення необхідних судових експертиз.

За фактом смерті неповнолітньої розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. У ході досудового розслідування поліцейські продовжують досліджувати усі інші обставини цієї події.

«Наразі за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне придбання та зберігання психотропної речовини у великих розмірах із метою збуту, частиною другою статті 315 Кримінального кодексу України — схиляння неповнолітніх до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та частини другої статті 317 Кримінального кодексу України — організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів», — зазначив підполковник поліції.

Деснянський районний суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 2,5 мільйонів гривень. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва