У Львові випадково затримали злочинця, який перебував у розшуку

Патрульні Львова зупинили пішохода-порушника правил дорожнього руху, а виявилось, що його розшукують за тяжкий злочин.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

За даними відомства, вчора, 12 червня, близько 12-ї години дня на вулиці Городоцькій патрульні побачили чоловіка, який пройшов проїзну частину з порушенням ПДР.

Невідомого зупинили за порушення Правил дорожнього руху пішоходами. Під час встановлення особи з’ясувалося, що 34-річний чоловік з 9 червня 2021 року перебуває в розшуку відділом поліції N°2 Ужгородського районного управління поліції за розбійний напад.

Чоловіка супроводили у Залізничний відділ поліції Львова, а також склали протокол за порушення ПДР пішоходами. // Діло