У Львові засуджено експоліцейського, який забив дружину до смерті
За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури колишнього поліцейського визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричини смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року обвинувачений забив до смерті свою дружину.
Під час чергового конфлікту фігурант побив свою 50-річну дружину, нанісши їй тяжкі тілесні ушкодження. Після чого поклав жінку на диван і ліг спати.
Вночі обвинувачений почув як потерпіла хрипить і викликав швидку допомогу. Фельдшер швидкої приїхала і констатувала смерть жінки.
Під час судового засідання обвинувачений вину не визнавав, у вчиненому не розкаявся.
На момент вчинення злочину чоловік працював поліцейським в одному із районних управлінь поліції.
Наразі він перебуває під вартою. З органів поліції звільнений.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.
Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР.
Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратуриTweet