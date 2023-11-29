У Львові засуджено експоліцейського, який забив дружину до смерті

За публічного обвинувачення прокурорів Львівської обласної прокуратури колишнього поліцейського визнано винним в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричини смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вироком суду його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Розслідуванням встановлено, що у січні 2023 року обвинувачений забив до смерті свою дружину.

Під час чергового конфлікту фігурант побив свою 50-річну дружину, нанісши їй тяжкі тілесні ушкодження. Після чого поклав жінку на диван і ліг спати.

Вночі обвинувачений почув як потерпіла хрипить і викликав швидку допомогу. Фельдшер швидкої приїхала і констатувала смерть жінки.

Під час судового засідання обвинувачений вину не визнавав, у вчиненому не розкаявся.

На момент вчинення злочину чоловік працював поліцейським в одному із районних управлінь поліції.

Наразі він перебуває під вартою. З органів поліції звільнений.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури