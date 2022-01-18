У Львові затримали чоловіка, який побив та пограбував своїх знайомих
Сьогодні вночі, 18 січня, патрульні отримали виклик на вулицю Виговського. Зі слів заявника, його знайомий побив його та вкрав 4500 гривень.
Про це повідомляє патрульна поліція Львівщини.
У квартирі, де б міг перебувати ймовірний зловмисник, 38-річна львів’янка розповіла поліцейським, що її знайомий проник до цього помешкання, побив її, викрав золоті прикраси, мобільний телефон, зірвав ланцюжок із шиї і втік.
На вулиці Рудненській невдовзі патрульні помітили схожу особу. Ймовірний зловмисник, вгледівши службовий автомобіль, різко змінив напрямок руху, поліцейські ж пішли за ним. Чоловік почав тікати до залізничної колії, скинувши наплічник на землю.
На вимоги зупинитися він не реагував. Перебігши колію та перестрибнувши яр, він наштовхнувся на командира взводу з напарником, які рухалися йому на зустріч.
Чоловіка затримали. Свою причетність до згаданих подій він не заперечив.
Наразі йому загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого) ККУ. // ДілоTweet