У Львові затримано адвоката, який пропонував «вирішити питання» зі зміною запобіжного заходу на більш м’який

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру адвокату. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, юрист запевняв підозрюваного, який за рішенням суду зараз перебуває у СІЗО, що має вплив на правоохоронців.

І що за грошову винагороду може вирішити питання щодо зміни запобіжного заходу на більш м’який.

Ціна такої послуги – 4 175 доларів США.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції області за оперативного супроводу Управління СБУ у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора