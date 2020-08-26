У Мукачеві поліція затримала жителя району, який вимагав неіснуючий борг

Вчора, 25 серпня, близько 17.00 годин, поліцейські Управління карного розшуку, спільно з детективами відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління, під процесуальним керівництвом прокуратури області задокументували протиправні дії 33-річного жителя Мукачівського району. Чоловік під приводом неіснуючого боргу вимагав кошти у сумі 20 тисяч гривень від мешканця Мукачева.

Також «вимагач» напередодні незаконно відібрав автомобіль потерпілого «Mercedes-Benz Vito», з погрозами повернути авто лише тоді, коли той виплатить йому вказану суму грошей.

Затримання чоловіка провели бійці роти поліції особливого призначення на околиці міста Мукачево, по вулиці Томаша Масарика, під час передачі зазначеної суми грошей.

За фактом злочину слідчі розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України – Вимагання (ст.189) та Незаконне заволодіння транспортним засобом (ст.289) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу. Гроші отримані незаконним шляхом у вимагача вилучили.

Поліція Закарпаття вкотре довела — на усі повідомлення краян, які потерпають від вимагачів або отримують погрози від інших злочинних угруповань, правоохоронці реагують жорстко та миттєво. Протидія таким злочинам буде гострою та невідворотною у відповідності до Закону. Уникнути покарання не вдасться нікому.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області