У Польщі українець напідпитку розтрощив кілька авто (фото)

У Польщі у місті Бельсько-Бяла поліція затримала громадянина України, який пошкодив кілька автівок на стоянці та двері одного з підприємств. Інцидент стався в ніч проти суботи, 18 лютого.

Про це повідомляє видання Bielsko.biala.pl. Як зазначається, правоохоронці отримали повідомлення про порушника близько 4-ї години ранку за місцевим часом, на місце виїхали наряди поліції.

Чоловік розбив дзеркала, двірники, лобове скло та зірвав номерні знаки з кількох машин.

“На щастя, я не спав цієї години і бачив, як він боровся з моїм “Ягуаром”, а потім він підійшов до чорного “Фольксвагену” – спробував сісти до машини. Пізніше він став зривати двірники з авто і спустошувати їх”, – розповів свідок пригоди та власник пошкодженого авто.

Тест на алкогольне сп’яніння підозрюваного показав майже два проміле.

Винуватця події затримав патруль поліції та доставив до витверезника.

Розслідування інциденту продовжується. // OBOZREVATEL