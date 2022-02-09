У привласненні ₴600 тис. на реконструкції лікарні на Кіровоградщині підозрюють підрядника

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підрядної організації за фактом привласнення 600 тис грн під час ремонту відділення однієї із лікарень області (ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, керівник будівельної фірми склав та видав акти, у яких відобразив роботи, що не були фактично виконані. Десять діалізних крісел, дизельгенератор, двері протипожежні та ряд інших найменувань обладнання були поставленні на об’єкт виключно у офіційних документах.

Досудове розслідування здійснює слідче управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури