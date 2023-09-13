У Рівненському районі водій збив на переході жінку з трирічним сином – вони в реанімації

Повідомлення про автопригоду на трасі «Київ-Чоп» в селі Бабин надійшло на спецлінію 102 сьогодні, 12 вересня, близько 09:10.

Слідчо-оперативна група відділення №5 (смт Гоща) попередньо встановила, що 24-річний водій автомобіля «Peugeot Boxer», житель Рівненського району, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували жінка з дитиною, не зменшив швидкість та не зупинився, в результаті чого допустив на них наїзд.

Потерпілих, 37-річну матір та її трирічного сина, з тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочато досудове розслідування. Водій попередньо був тверезий — у нього також відібрані зразки крові.

Відділ комунікації поліції Рівненської області