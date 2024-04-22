За фактом побиття 13-річного школяра у Дніпровському районі столиці розпочато кримінальне провадження
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Дитина перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Інформація про травмування дитини надійшла до поліції від лікарів медичного закладу.
Під час перевірки ювенальні поліцейські встановили, що подія відбулася в одній зі шкіл Дніпровського району. За попередньою інформацією потерпілий отримав тілесні ушкодження внаслідок конфлікту з однокласником.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження. В рамках розпочатого кримінального провадження слідчі будуть встановлювати всі обставини події.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet