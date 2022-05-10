У Рівненському районі затримали п’яного водія на краденому авто

За незаконне заволодіння транспортним засобом 39-річному зловмиснику може загрожувати до п’яти років ув’язнення. Крім того, за керування в стані алкогольного сп’яніння йому «світить» ще й штраф.



Учора, дев’ятого травня, близько 09:30 до поліції надійшло повідомлення від 32-річного жителя міста Березне, що невідома особа заволоділа його автівкою «ВАЗ-21011».

Поліцейські на місці події встановили, що власник легковика приїхав на територію підприємства, на якому працює, щоб забрати деякі свої речі. Оскільки вийшов на кілька хвилин, ключі залишив у замку запалювання. Саме цим і скористався 39-річний чоловік, який проходив повз та вирішив покататися на чужому авто. Втім, проїхавши пару метрів, у ВАЗівці заглох двигун. Власник затримав «угонщика» до приїзду поліцейських.

Огляд на стан сп’яніння в медзакладі зафіксував перевищення допустимої норми майже в 14 разів — 2,7 проміле.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі відділення №4 (м. Березне) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Крім того, інспектори групи реагування патрульної поліції за керування в стані алкогольного сп’яніння склали на березнівчанина ще й адмінпротокол за статтею 130 КУпАП.

Відділ комунікації поліції Рівненської області