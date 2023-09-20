У розтраті ₴1,3 млн. на закупівлі стільців для укриттів підозрюють посадовицю Дніпровської РДА

За процесуального керівництва прокурорів Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці відділу управління освіти Дніпровської РДА у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, будучи уповноваженою особою щодо організації публічних закупівель, закупила стільці для облаштування укриттів по завищеній вартості.

При цьому посадовиця проігнорувала той факт, що комерційна пропозиція учасника не відповідала ринковій, а умови договору суперечили інтересам держави.

Сума збитків становить близько 1, 3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше вказаній посадовій особі прокуратура повідомила про підозру за фактом розтрати 460 тис. грн бюджетних коштів при закупівлі овочерізок за завищеною вартістю.

11 вересня 2023 року суд за клопотанням прокуратури обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на два місяці та відсторонив від посади на такий саме термін.

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України та під процесуальним керівництвом прокурорів Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, у тому числі ювенальних.

Пресслужба Київської міської прокуратури