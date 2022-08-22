У шахрайстві з коштами для п’ятьох братів і сестер, які через війну втратили батьків, підозрюється мешканка Кіровоградщини

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканці Кіровоградської області у заволодінні грошовими коштами шляхом обману (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрювана створила сторінку в соціальній мережі «Інстаграм», з якої вела переписку з громадянами від імені 18-річного хлопця, який разом з чотирма молодшими братами та сестрами через військові дії втратили своїх батьків. Під час листування з людьми вона писала про важкі життєві обставини в яких опинилася родина, у свою чергу потерпілі, бажаючи допомогти родині, перераховували на банківські рахунки жінки грошові кошти.

Одразу після надходження грошей на рахунок підозрювана особисто знімала їх у банкоматі та витрачала на власні потреби.

Наразі у кримінальному провадженні встановлюються потерпілі, які постраждали від шахрайських дій вказаної особи, а також загальна сума збитків.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу відділу протидії кіберзлочинам в Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура