у сокалі поліцейські затримали зловмисника за підозрою у крадіжці електрогенератора зі спорткомплексу

Нагадуємо, що в умовах воєнного стану передбачено максимальне покарання за крадіжки, грабежі, розбої, вимагання та мародерство.

7 грудня о 17.40 до поліції надійшло повідомлення від жителя Сокаля про крадіжку електрогенератора «Einhell» зі спорткомплексу на вулиці Шептицького.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції. Проведеними оперативно-розшуковими заходами та вивчивши записи з камер відеоспостереження, оперативники кримінальної поліції встановили, що до вчинення крадіжки причетний раніше судимий 34-річний місцевий мешканець.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Також правоохоронці виявили та вилучили у нього речові докази.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Червоноградської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області