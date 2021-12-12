У справі про «відкат» чиновнику Львівської залізниці від переможця тендеру оголошено перший вирок

Галицький районний суд міста Львова ухвалив перше рішення у справі про незаконну винагороду, яку отримав начальник служби організації та проведення закупівель регіональної філії “Львівська залізниця” АТ “Укрзалізниця” від фірми-переможця тендеру на мільйон гривень.

Як стало відомо “Ділу” із опублікованого в держреєстрі вироку, чиновника “Львівської залізниці”, який відповідав за проведення закупівлі, звинувачено в отриманні 53 тисяч гривень “відкату” від представника київської фірми “Спецсервісбуд”.

Це столичне підприємство часто було учасником тендерів, які оголошувала “Укрзалізниця”, але досі отримати державне замовлення киянам не вдавалося. У січні 2020 року “Спецсервісбуд” подав чергову заявку на участь в аукціоні – на закупівлю поршнів до тепловозів на суму близько мільйона гривень.

Серед трьох учасників вигіднішу ціну запропонувала інша фірма, проте її пропозицію відхилили через помилки в документах. Переможцем оголосили ТОВ “Спецсервісбуд”, з яким і підписали договір у квітні 2020 року.

Наприкінці 2020 року, коли на рахунок київської фірми від “Львівської залізниці” надходили останні транші з проплатою за поставлені запчастини, представник “Спецсервісбуду” провів два платежі на картковий рахунок дружини чиновника — на 28 та 25 тисяч гривень. За висновком досудового слідства, такою була протиправна винагорода відповідного підрозділу “Укрзалізниці” за сприяння в укладенні із ТОВ “Спецсервісбуд” договору поставки, безперешкодному прийманні товару та здійснення подальшої оплати за поставлений товар.

У серпні 2021 року фігурантами справи стали, як чиновник, який отримав “відкат”, так і представник фірми, якого звинуватили за ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди службовій особі). 29 жовтня 2021 року хабародавець визнав свою вину, уклавши із прокуратурою угоду про визнання винуватості, відповідно до якої він погодився на покарання у вигляді штрафу у розмірі 34 тисячі гривень.

Суд своїм рішенням затвердив укладену угоду. Представник фірми заплатить до державного бюджету штраф трохи більший, ніж половина суми “відкату”.

За даними держреєстру, ТОВ “Спецсервісбуд” зареєстроване 2005 року в Києві, його власником і керівником є Максим Гончаров, який до війни на Сході займався підприємницькою діяльністю в Луганську.

Щодо чиновника “Львівської залізниці” досудове розслідування все ще триває в іншому кримінальному провадженні.

Богдан Скаврон