У Запоріжжі полюбовник зарізав колишню вчительку фізики (відео)

У Запоріжжі колишню вчительку фізики зарізав її коханець. Бідолашна загинула від єдиного удару. При цьому чоловік запевняв: вбивця втік.

Інтелігентну жінку в запорізькій багатоповерхівці знали всі. Про її співмешканця сусіди відгукуються не надто добре: коли пив – був дуже агресивним.

Коли він, наче божевільний, почав грюкати сусідам у двері й благав викликати поліцію – мешканці перелякалися не на жарт.

Поліцейських, які прибули на виклик, він намагався переконати: хтось встромив власниці оселі ніж у груди і втік. А коли копи йому не повірили, кинувся з ножем на них.

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