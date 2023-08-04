У заволодінні ₴164 тис. бюджетних коштів під час ремонту будинку на Київщині підозрюють директора-підрядника

За процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру директору підрядного підприємства за фактом службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2022 року Гостомельська селищна військова адміністрація уклала договір з товариством про виконання підрядних робіт з усунення аварій в житловому фонді, які виникли унаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф шляхом проведення робіт з поточного ремонту в житловому будинку в смт Гостомель.

В ході виконання робіт директор підрядного підприємства підписав акти виконаних підрядних робіт у які вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та вартості робіт.

На підставі вказаних актів виконаних робіт товариству перераховано бюджетні кошти.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи вартість невиконаних робіт становить 164 тисяч гривень.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура