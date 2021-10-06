У Житомирі викрили працівника транспортної компанії, який крав смартфони з посилок

З одного з відділень експрес-доставки упродовж тижня було зафіксовано крадіжки вмісту з відправлень вартістю майже 20 тисяч гривень. Як було встановлено, до правопорушень причетний 31-річний житомирянин, який працював у компанії. Нині поліцейські з’ясовують усі обставини.

За повідомленням керівника відділення транспортної компанії, з двох відправлень зникли вартісні мобільні телефони. У причетності до інцидентів працівники запідозрили свого колегу та звернулись до поліції.

Оперативники карного розшуку Житомирського РУ поліції з’ясували, що упродовж останнього тижня на адресу місцевого відділення експрес-доставки надійшли замовлені в інтернет-магазині ґаджети. За наявною інформацією, телефони нібито не підійшли замовнику та були повернуті продавцю. Утім у пакуванні товарів не виявилося, про що представники торгівельного закладу сповістили транспортну компанію. Сума завданих збитків склала майже 20 тисяч гривень.

Надалі поліцейські встановили, що до незаконних оборудок причетний 31-річний пакувальник відділення експрес-доставки. Чоловік визнав свою провину та розповів, що замовлені телефони забрав та здав до ломбарду.

Нині триває подальше з’ясування всіх обставин.

Відповідно до ст. 185 (Крадіжка) КК України причетному до правопорушення може загрожувати покарання від значного штрафу до 5-річного обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Житомирської області