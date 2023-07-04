У Житомирі засуджено активіста, який шантажував компроматом керівника лісгоспу

Корольовський районний суд міста Житомира визнав засновника і керівника громадської організації «Захист та справедливість» винним у вимаганні.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 28 червня.

Як розповідав директор ДП «Олевський лісове господарство» почалося все з того, що обвинувачений зі своєю компанією заїхав в лісгосп в футболках «Стоп корупція», представився що він із ГО «Захист та справедливість». Приїхали з камерами, чоловік 5-6, раніше йому незнайомих, забігли до нього в кабінет. Обвинувачений почав розмахувати якимись папірцями, розповідав, що відкрите кримінальне провадження, погрожував, що його виженуть з роботи, посадять, на що він відповів: якщо є докази, то нехай звертаються до правоохоронних органів.

У липні 2019-го активіст знову зустрівся із директором ДП «Олевський лісове господарство» і озвучив вимогу 30 тисяч доларів США. Інакше пообіцяв розголосити відомості, які можуть призвести до блокування діяльності лігоспу та звільнення його директора.

Після цього, щоб переконати потерпілого в реальності своїх намірів, чоловік опублікував у Facebook пост, в якому повідомив про два роки громадянського розслідування, оперативної роботи під прикриттям та нічні вилазки у ліси для викриття одного хитрого ділка, який зміг обдурити майже всіх. Автор публікації пообіцяв, що незабаром суспільство стане свідком однієї показної історії, де злодій, що грабує народ, державу і знищує природу, понесе покарання, що стане гарним уроком для його колег. Під текстом розміщене фото чоловіка, зовні схожого на директора лісгоспу. У подальшому цей допис обвинувачений видалив.

Через пару тижнів при зустрічі активіст повідомив посадовцю, що ввійшов до громадської ради при Житомирській облдержадміністрації. А також нагадав, що представники його організації за необхідності підготують компрометуючий матеріал для ЗМІ. Чоловік повторно висловив вимогу, зменшивши суму до 20 тисяч доларів, написавши її на аркуші в блокноті. За пару днів обвинувачений написав у месенджер Telegram, що гроші треба невідкладно перерахувати і дав номер картки свого тестя.

Посадовець під контролем правоохоронців вніс на картку 12 400 гривень, при зустрічі передав ще 5500 доларів і вимагача затримали.

У протоколах за результатами НСРД відображено спілкування фігурантів і передачу грошей.

Так, обвинувачений пропонує вирішити проблему: «Я вам просто намалюю штуку. А ви з нею можете погодитись». Посадовець заперечує, що це на сьогодні великі «бабки»: «Я ж тобі кажу: пятьорочку я могу… Но поки в мене другого варіанту ніякого немає. Для мене це велика сума».

Активіст, у свою чергу, розповідає, що вже витратився на компромат: «Мене хапок не цікавить. Можу зафіксувати цю тему в розрізі діяльності громадської ради. Ну як я скажу, що я за документи, котрі були, я віддав дві з половиною. Дві з половиною за ті документи я дав. Ну, зрозуміло, що ви зараз не сприймаєте всерйоз там. «Це блеф, там ця історія». Но, скажу, я їх по факту буду потихеньку використовувати. Козирі існують. Їх, звичайно, я буду конвертувати. Можливо, я їх передам. Можливо, я частину їх використаю… Ну, фотокопію звичайно для себе збережу».

Під час наступної зустрічі посадовець каже, що «трошки привіз» і передає згорток. Активіст бере і ховає його за спиною.

Керівник лісгоспу уточнює: Ну я надіюсь що вже не буде в нас з цим інцидентів. Що ти вже не будеш там мене п…чити (нецензурна лайка).

Активіст: Я не з цієї категорії, я навпаки, я кажу, що тут ж навіть опція не в тому щоб дибільно нахерачити, да, а в тому щоб іще навіть допомогти. Тому що я вам відкрито сказав, що просто отако хапок, воно навіть і не цікаво. А щоб системно нормально спрацювати і налагодити комунікацію, ну кажу так трапилося, що у нас воно в цих моментах багато здувається…

Після цього діалогу відбувається затримання.

У судовому засіданні громадський активіст вину не визнав і розповідав, що посадовець мав якісь приховані і мстиві мотиви його обмовити. Нібито потерпілий мав особисту образу, бо раніше активіст подавав на нього заяви до правоохоронних органів. Водночас обвинувачений говорив, що мав приятельські і господарські стосунки з обвинуваченим. Одного разу активіст отримав редакційне завдання з Києва, їздив брати інтервʼю в керівника лісгоспу і потім вийшов сюжет «Стоп корупція».

Обвинувачений говорив, що будь-якої інформації щодо діяльності потерпілого не збирав, а лише оцінював ситуацію, завжди пропонував свою підтримку і дружнє плече. Кошти також не вимагав, не пропонував, жодних сум ніколи не озвучував. Потерпілий нібито сам запропонував йому 5 тисяч і на запитання за що відповів, що «за роботу». При затриманні гроші, зі слів обвинуваченого, йому підкинули.

За вимагання чоловіка засудили до 3 років і 6 місяців позбавлення волі. До набуття вироком законної сили він поки залишається на свободі і може оскаржили вирок.

Додано:

Після цієї публікації на адресу на адресу «Судового репортера» надійшов лист від ГО «Стоп Корупції».

«Громов Олександр Олександрович ніколи не був представником ГО «Стоп Корупції».

Представництвом організації в Житомирській області протягом тривалого часу (з моменту заснування організації і до сьогодні) здійснює інша особа — керівник Житомирського відокремленого підрозділу ГО «Стоп корупції». Повідомляємо, що жодні довіреності на представництво ГО «Стоп Корупції» Громову Олександру Олександровичу не видавались, і вказана особа фактично не має жодного стосунку до організації.

Також хочемо зазначити, що у Вироку Корольовського районного суд м. Житомира по справі №296/11605/19 вказано, що потерпілий повідомив, що Громов О.О. представився, що він з ГО «Захист та справедливість», що вкотре підтверджує непричетність ГО «Стоп корупції» до описаних у статті подій.

Розраховуємо на розуміння з Вашого боку, та просимо видалити зі статті інформацію щодо причетності ГО «Стоп корупції» до особи Громова О.О. та описаних епізодів вимагання з боку цієї особи», — йдеться у листі.