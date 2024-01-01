Незаконна порубка лісу зі збитками майже ₴650 тис. — на Харківщині викрито чотирьох чорних лісорубів

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру чотирьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, протягом вересня-жовтня цього року четверо чоловіків віком 45, 34, 41 і 27 років, діючи за попередньою змовою, незаконно вирубували дерева у лісозмузі поблизу с. Борівське Куп’янського району за допомогою бензопил.

Зрубану деревину зловмисники в подальшому продавали, заробляючи цим на життя. Усього чорні лісоруби встигли вирубати близько 120 дерев. Сума завданих збитків складає майже 650 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування — відділення №3 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура