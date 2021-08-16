У зловживаннях під час евакуації автівок підозрюють п’ятьох службовців КМДА та двох підприємців

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито стійке злочинне об’єднання, до складу якого входили службові особи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за фактом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). На даний час повідомлено про підозру п’яти службовим особам КМДА та двом керівникам приватних юридичних осіб.

За даними слідства, один із керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, залучивши керівництво управління (інспекції) з паркування та підлеглих інспекторів, запровадив схему незаконного збагачення шляхом безпідставної евакуації припаркованих транспортних засобів з вулиць столиці на штраф-майданчики. Автомобілі власники могли забрати лише після оплати «штрафів», сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

До цієї схеми було залучено керівників приватних служб, які займаються евакуацією транспортних засобів у м. Києві.

Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати «денний план», вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак «Дорожні роботи».

За результатами проведення більше 30 санкціонованих обшуків було виявлено і вилучено документи, носії інформації, засоби зв’язку, грошові кошти та інші речові докази. За місцем проживання осіб виявлено значну кількість актів огляду та тимчасового затримання транспортних засобів.

Викрито злочинне угруповання прокурорами спільно зі співробітниками Головного слідчого управління та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора