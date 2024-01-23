Ударив односельця кувалдою та заволодів майном – неповнолітнього жителя Полтавського району засуджено до 8 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури 15-річного жителя одного із сіл Полтавського району визнано винним у розбої, поєднаному з проникненням у житло, вчиненому із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень в умовах воєнного стану (ч. 4. ст. 187 КК України).

Враховуючи вік обвинуваченого, хлопцю призначено мінімальний строк покарання, передбачений санкцією статті, – 8 років позбавлення волі.

У травні 2023 року неповнолітній і його 47-річний знайомий прийшли до 50-річного односельця та спільно вживали алкогольні напої.

Близько другої години ночі дорогою додому в неповнолітнього виник злочинний умисел на заволодіння майном односельця. Хлопець повернувся на подвір’я потерпілого, у сараї взяв металеву кувалду та через незачинені двері зайшов у будинок. З метою подолання опору він вдарив господаря оселі кувалдою по голові та забрав мобільний телефон, електроінструменти, алюмінієві бідони й інше майно.

Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та наразі не може перебувати без стороннього догляду.

Свою вину у скоєнні кримінального правопорушення обвинувачений визнав частково. Наразі він перебуває під вартою. Триває час на апеляційне оскарження вироку.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури