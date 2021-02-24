В Києві викрили мережу з нелегального продажу алкоголю

Співробітники ГУ ДФС у м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста викрили факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Продаж лікеро-горілчаної продукції відбувався за допомогою Інтернет-ресурсів та столичної роздрібної мережі торгівлі.

Під час обшуків складських приміщень правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Загалом було виявлено близько 95 000 пляшок, орієнтовною ємністю 30 000 л. Також вилучено марки акцизного податку та документи, що підтверджують зберігання та реалізацію продукції. Орієнтовна вартість виявлених ТМЦ за цінами чорного ринку складає понад , млн грн.

Триває розслідування.

Державна фіскальна служба України