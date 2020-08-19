​В Кривом Роге сотрудники интерната привлекали психически больных к строительным работам

Прокуратура открыла уголовное производство.

В Кривом Роге выявлен факт незаконного использования труда психически больных пациентов работниками интерната.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Отмечается, что по результатам проверки местной прокуратурой фактов истязания и грубого нарушения законодательства о труде сотрудниками КЗ «Криворожский психоневрологический интернат» внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ч.1 ст.127 и ч.1 ст.172 УК Украины).

«По данным следствия, работники интерната не обеспечили надлежащих условий пребывания подопечных и, используя их психическое состояние, умственную отсталость и полную зависимость от персонала, заставляли выполнять строительные работы в интернате с использованием бетоносмесителя. При этом сотрудники заведения достоверно знали, что из-за психических заболеваний пострадавшие вообще не могут работать, чем причинили им моральные страдания», — отметили в прокуратуре.

Устанавливаются причастные к преступлению лица. // LB.ua