В Сумах люди перекрыли железную дорогу, требуя наказания для юных отморозков

В Сумах местные жители жестко отреагировали на изнасилование 6-летнего мальчика группой неадекватных подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Они перекрыли железную дорогу, требуя справедливого наказания для фигурантов.

Как сообщает местный интернет-ресурс 0542.ua, участники протестной акции, которая состоялась на улице Добровольная в Ковпаковском районе 31 июля, заявили, что эти подростки регулярно издеваются над пенсионерами, а также промышляют кражами.

В патрульной полиции Сум журналистам подтвердили, что заявление об изнасиловании ребенка поступило к ним 25 июля, но поскольку дело передали Главному управлению Национальной полиции, рассказать о ходе расследования не смогли.

Пользователи сети уточнили, что пострадавшему мальчику на самом деле 7 лет, и отметили, что после случившегося малышу пришлось пройти медицинское обследование, подтвердившее факт надругательства.

Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»