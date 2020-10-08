В Запорожье родственники умершей пациентки напали на врача «скорой»

В Запорожье в серьезно пострадала врач скорой помощи, на которую напали родственники умершей пациентки.

Как сообщает alexua.tv, на больничную койку угодила медик из бригады, приехавшей по вызову к давно болеющей жительницы Запорожья. Она пыталась «откачать» пациентку, которая перестала дышать.

«Женщина болела несколько дней, к ней и ранее вызывали „скорую“, была диагностирована пневмония и предлагалась госпитализация, но родственники отказались», — рассказывает завподстанции службы скорой помощи Шевченковского района Марина Карпова и добавляет, что родные скончавшейся пациентки решили отыграться на враче…

Теперь медик, на которую бросались и душили, сама оказалась на больничной койке. А у пациентки после смерти подтвердили коронавирусную инфекцию. // Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»