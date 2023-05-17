«Вас відпрацьовує СБУ за звʼязки з РФ» – на Кіровоградщині викрито шахрая

Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Кіровоградщини за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам державних органів та шахрайства.

За даними слідства, підозрюваний, у минулому нотаріус, обрав шлях легкого заробітку. Мешканець Кропивницького звернувся до нього, як до досвідченого правника, за роз’ясненням механізму отримання перерахунку пенсії. Достовірно знаючи, що чоловік кілька років працював у рф, а зараз має проблеми з отриманням певних довідок, увів в оману потерпілого та його дружину, переконавши їх, що складнощі отримання документів виникли саме через потрапляння чоловіка у бази даних СБУ, як особи, яка має зв’язки з країною-агресором.

Підозрюваний був переконливим та порадив зляканим людям, якомога швидше «вирішити проблему». Ціна питання – 100 тис грн неправомірної вигоди посадовцям СБУ за виключення чоловіка з баз даних спецслужби.

Викрили спритника безпосередньо під час передачі частини коштів.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування – СУ ГУНП в області, оперативний супровід – ГУ ВБ Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура