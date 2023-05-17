«Вас відпрацьовує СБУ за звʼязки з РФ» – на Кіровоградщині викрито шахрая

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Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Кіровоградщини за фактом підбурювання до надання неправомірної вигоди службовим особам державних органів та  шахрайства.

За даними слідства, підозрюваний, у минулому нотаріус, обрав шлях легкого заробітку. Мешканець Кропивницького звернувся до нього, як до досвідченого правника,  за роз’ясненням механізму отримання перерахунку пенсії.  Достовірно знаючи, що чоловік кілька років працював у рф, а зараз має проблеми з отриманням певних довідок, увів в оману потерпілого та його дружину, переконавши їх, що складнощі  отримання документів виникли саме через  потрапляння чоловіка у бази даних  СБУ, як особи, яка має зв’язки з країною-агресором.

Підозрюваний  був переконливим та порадив зляканим людям, якомога швидше «вирішити проблему». Ціна питання  – 100 тис грн неправомірної вигоди посадовцям СБУ за виключення чоловіка з баз даних спецслужби.

Викрили спритника безпосередньо під час передачі частини коштів.

За клопотанням прокурорів підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Досудове розслідування –  СУ ГУНП в області, оперативний супровід – ГУ ВБ Управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

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