Викрито злочинне угруповання, яке через ринок криптовалют легалізувало $42 млн., здобутих злочинним шляхом

Співробітники кіберполіції в ході співпраці з між народними фахівцями у сфері цифрових валют, виявили трьох осіб, причетних до відмивання грошей.

На початку 2020 року Департамент кіберполіції розпочав співпрацю із однією з найбільших в світі бірж цифрових валют «Binance». Фахівці компанії використовують провідні в галузі алгоритми для аналізу і виявлення транзакцій, потенційно пов’язаних з фінансовими злочинами та шахрайством.

«Оскільки на ринку цифрової валюти відбувається велика кількість фінансових операцій із грошима, отриманими від хакерських атак на міжнародні компанії, розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, розкрадання коштів з банківських рахунків іноземних компаній та громадян, — співпраця Департаменту кіберполіції з компанією «Binance» та її методична допомога, сприяє оперативнішому викриттю причетних до таких правопорушень», — зауважив начальник Олександр Гринчак.

Зокрема, у червні цього року було викрито злочинне угруповання, фігуранти якого надавали послуги з легалізації та обготівкування грошей, здобутих злочинним шляхом. Упродовж двох років зловмисники здійснили фінансових операцій на 42 мільйони доларів. За такі дії трьом фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування у цій справі триває.

Кіберполіція, у рамках чинного законодавства, і надалі співпрацюватиме з міжнародними науково-дослідними групами з питань безпеки для ефективної протидії злочинам та загрозам, пов’язаним з обігом криптовалют.

Департамент кіберполіції Національної поліції України