Вимагання грошей та майна – на Полтавщині припинено діяльність злочинної організації з 9 осіб

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури припинено діяльність учасників злочинної організації, до складу якої входило 9 жителів Полтави.

Особам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, крадіжках, незаконному позбавленні волі людей, вимаганні чужого майна з погрозою та застосуванням насильства над потерпілими, умисному пошкодженні чужого майна, незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 289 КК України).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними слідства, створив і керував злочинною організацією полтавець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та має статус «кримінального авторитета».

Упродовж жовтня 2022 – квітня 2024 років учасники злочинної організації підшуковували місцевих жителів, які мали непогані матеріальні доходи, та під вигаданими приводами, погрожуючи та застосовуючи психологічний тиск і фізичне насильство, вимагали передати їм власні автомобілі та гроші. Суми становили від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів США.

Окрім цього, у людей викрадали майно та з метою залякування пошкоджували транспортні засоби шляхом підпалу та в інший спосіб.

Також підозрювані допомагали своїм знайомим вирішувати конфліктні ситуації з «конкурентами».

Наразі у кримінальному провадженні встановлено 13 епізодів злочинів.

Досудове розслідування триває. Слідчі дії здійснюються ГУНП в Полтавській області, оперативний супровід – Управлінням СБУ в Полтавській області та Управлінням стратегічних розслідувань в Полтавській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури