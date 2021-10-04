Правоохоронці розслідують розкрадання коштів під час благоустрою столичного Андріївського узвозу

Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у м. Києві за матеріалами УСР в місті Києві ДСР НП України проводить обшуки в межах розслідування, розпочатого за фактом привласнення коштів столичної громади під час проведення робіт з благоустрою Андріївського узвозу.

Слідством встановлено, що між управлінням капітального будівництва архітектури та землекористування Подільської РДА та приватним товариством укладено договір на виконання робіт з благоустрою скверу на Андріївському узвозі у напрямку фунікулера на загальну суму понад 12 млн грн.

Установлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а частина з них проведена з порушенням вимог ДБН.

У вівторок, 5 жовтня 2021 року, на підставі ухвали суду у приміщенні підрядної організації проводиться обшук з метою вилучення фінансових документів, що мають значення для слідства.

Крім того, в межах провадження призначено будівельно-технічну експертизу для встановлення розміру завданих збитків.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура