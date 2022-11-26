Взято під варту вінничанина, який силоміць утримував співмешканку та знущався з неї

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26 листопада Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідства та обрав на час досудового розслідування 39-річному зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 24 листопада поліцейські затримали зловмисника, який з ревнощів побив свою цивільну дружину, зв’язав її та проти волі незаконно утримував у власному помешканні.

суд обрав запобіжний захід вінничанину, який знущався та силоміць утримував співмешканку

Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що затриманий вчинив відносно потерпілої ще один злочин. Підозрюваний відібрав у потерпілої мобільний телефон. Його дії додатково кваліфіковано за ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

За вчинення злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж) ККУ затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

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