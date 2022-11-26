Взято під варту вінничанина, який силоміць утримував співмешканку та знущався з неї

26 листопада Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідства та обрав на час досудового розслідування 39-річному зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 24 листопада поліцейські затримали зловмисника, який з ревнощів побив свою цивільну дружину, зв’язав її та проти волі незаконно утримував у власному помешканні.

Під час проведення першочергових слідчих дій було встановлено, що затриманий вчинив відносно потерпілої ще один злочин. Підозрюваний відібрав у потерпілої мобільний телефон. Його дії додатково кваліфіковано за ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

За вчинення злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 186 (Грабіж) ККУ затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області