Як знизити ризик стати жертвою злочинів в умовах війни: розроблено інформаційні пам’ятки для громадян

З метою убезпечення громадян від злочинів, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, розробив пам’ятки з практичними рекомендаціями щодо зменшення можливості стати потерпілим від кримінальних й адміністративних правопорушень, а також уникнути деяких фонових для злочинності явищ у період воєнного стану.

У зв’язку з російською агресією та в умовах воєнного стану, життя мільйонів громадян України докорінно змінилося. Головним пріоритетом стало завдання як вижити, захистити себе, своїх близьких і майно. Нажаль, зловмисники, для яких воєнний стан – додаткові умови для здійснення злочинної діяльності, використовують вразливий стан людей.

Щоб уберегти громадян від злочинів, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса, розробив пам’ятки з практичними рекомендаціями щодо зменшення можливості стати потерпілим від кримінальних й адміністративних правопорушень, а також уникнути деяких фонових для злочинності явищ у період воєнного стану.

Як уберегтися в інформаційному просторі в умовах воєнного стану?

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Також у межах виконання проєкту «Соціально-правові та кримінологічні наслідки пандемій та шляхи їх усунення в Україні», науковці розробили пам’ятки, з рекомендаціями щодо зменшення можливості стати потерпілим від правопорушень та уникнути злочинних явищ у період епідемії (пандемії).

Як не бути обманутим при лікуванні від пандемії та епідемії

Як не стати жертвою насильницького злочину у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою домашнього насильства у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою крадіжки у період пандемії та епідемії

Як убезпечити себе від побутового пияцтва та алкоголізму у період пандемії та епідемії

Як уникнути корупційних ризиків суб’єктам підприємництва у період пандемії та епідемії

Для більш широкої обізнаності громадян та зниження ризиків стати жертвами тих чи інших злочинних проявів, створено також Пам’ятки, які містять основні поради щодо безпечної поведінки

Шахрайство

Кишенькові крадіжки

Домашнє насильство

Необережні злочини

Зґвалтування

Квартирні крадіжки

За інформацією Науково-дослідного інституту

вивчення проблем злочинності

імені академіка В. В. Сташиса м. Харків