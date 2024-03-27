За $10 000 «вирішували питання» ухилення від мобілізації – на Хмельниччині викрито працівницю ТЦК та її спільника – стоматолога

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру співробітниці обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевому стоматологу за фактом незакінченого замаху на одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, спільники за гроші обіцяли надати військовозобов’язаному висновок про визнання його непридатним до військової служби за станом здоров’я з подальшим виключенням з військового обліку. Таку послугу стоматолог запропонував своєму пацієнту під час лікування.

За 10 тисяч доларів США він та його подруга із ТЦК повинні були вплинути на членів військово-лікарської комісії та військових посадових осіб за прийняття ними позитивного рішення.

Під час проведення одночасних обшуків за місцем роботи та проживання вказаних осіб вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші речові докази, які скеровано на експертизу.

Наразі обом підозрюваним обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Військовослужбовицю ТЦК відсторонено від посади. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області за матеріалами Департаменту військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Спеціалізованої прокуратури

у сфері оборони Західного регіону