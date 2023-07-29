За державну зраду судитимуть головного лікаря медзакладу в тимчасово окупованому Маріуполі

Слідчі завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо фігуранта, який добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами та обійняв керівну посаду в «больніце скорой медіцінской помощі» в м. Маріуполі. Також зрадник дискредитував Збройні сили України в численних інтерв’ю для ворожих пропагандистських ЗМІ.

У ході слідства встановлено, що зловмисник перейшов на бік ворога, активно співпрацював із російськими загарбниками і брав участь у нарадах окупаційної адміністрації Маріуполя.

У червні 2022 фігуранта у москві нагородили державною відзнакою рф за «заслугі перед отчізной».

Він настільки пишався відзнакою, що одразу після церемонії фотографувався на фоні таблички приймальні президента російської федерації путіна і давав інтерв’ю пропагандистським засобам масової інформації.

Окрім того, встановлено, що держзрадник залюбки виступав на російських телеканалах та дискредитував українських захисників, називаючи їх «нацистськими бойовиками», звинувачував в обстрілах мирного населення та озвучував інші пропагандистські наративи рф.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора йому оголосили про підозру, а згодом слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно фігуранта.

За такий злочин передбачено до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацію майна.

Національна поліція України