За матеріалами СБУ 8 років за ґратами проведе колаборант, який охороняв адмінбудівлі рашистів під час окупації Херсона

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника окупаційного «головного управління мвс в Херсонській області».

Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено «посвідчення» фейкового поліцейського.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.

Там його призначили до складу «окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона», видали зброю та форму російського зразка.

Перебуваючи на «посаді», колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де рашисти облаштували місцеві окупаційні органи.

Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України