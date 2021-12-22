За нанесення тілесних ушкоджень та вбивство з метою заволодіння майном чоловіка засуджено до 15 років позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Немишлянської окружної прокуратури Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним 37-річного чоловіка за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів, нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження та розбою (п. 6,п. 13 ч.2 ст. 115, ч. 1 ст. 122,ч. 4 ст. 187 КК України) та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Сергій Сотник, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2020 раніше судимий чоловік звернув увагу на 24-річну дівчину, яка, проходячи повз нього, зробила зауваження через його перебування у стані алкогольного сп’яніння у людному місці.

На ґрунті раптово виниклих неприязних відносин чоловік взявши порожню скляну пляшку, підбіг до дівчини та наніс удар у потиличну частину її голови, після чого схопив потерпілу за волосся, почав наносити удари рукою в область голови. Намагаючись вирватися з рук злочинця, дівчина спробувала замахнутися на нападника, у свою чергу чоловік схопив дівчину за руку та почав виламувати їй пальці. У цей момент дівчина завдала удару образнику та втекла. У результаті дій нападника жінка отримала легкої та середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Крім того, 03.10.2020 обвинувачений, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, вирішив познайомитись з жінкою. Розговорившись з нею, чоловік запропонував їй вступити з ним у статеві відносини у нього вдома, на що вона погодилася.

У ході розмови з жінкою чоловік звернув увагу на її мобільний телефон та у нього виник план щодо заволодіння девайсом.

Після статевого акту чоловік запропонував провести жінку додому через лісосмугу задля скорочення маршруту, маючи на увазі той факт, що саме у цьому місці буде малолюдно, та його план можна реалізувати без зайвих свідків.

Знаходячись на стежці, яка проходить через лісосмугу, нападник дістав зі свого рюкзаку мотузку та накинув її на шию жінки, яка йшла попереду нього. Розуміючи, що жінка хоче від нього вирватися, чоловік відпустив край мотузки та почав наносити численні удари по голові, а також тулубу жертви.

Переконавшись, що жінка вже не дихає, чоловік забрав її мобільний телефон, закидав труп листям та втік.

Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями.

У процесі судового розгляду обвинувачений свою провину визнав повністю.

Довідково: наразі вирок суду не набрав законної сили, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури